Juventus, Allegri punta il Villarreal e Morata confessa: "Mi ha chiesto di restare"

21 Febbraio 2022 - 14.22

Massimiliano Allegri: “Occhio al Villareal, non passeremo il turno martedì”

“Abbiamo il 50 per cento di possibilità di passare il turno. Sarà una partita molto tattica. Loro vengono, come noi, da un periodo positivo e sono bene allenati. Sarà una gara nella quale saranno ancor di più determinanti gli episodi: bisognerà stare attenti ai dettagli. L’obiettivo è passare il turno ma non lo passeremo domani. Contro il Torino è stata una sfida combattuta, la Juve ha fatto una buona prestazione.

Serve equilibrio nei giudizi. Non possiamo fare tutto e subito. Stiamo facendo un percorso ottimo. Per Vlahovic domani sarà un debutto in Champions, non possiamo addossargli troppe responsabilità. Lui ha qualità straordinarie ma per lui sarà una novità; quindi va supportato”.

Alvaro Morata: “Allegri mi ha chiesto di restare”

“Il mister crede tanto in me e mi ha chiesto di rimanere: si fida di me, ora devo ripagarlo sul campo. Non sono importanti le voci sul Barcellona, il mister mi ha spiegato le sue idee e mi ha detto che l’arrivo di Vlahovic mi avrebbe aiutato e ora sono carico e motivato. Sono contento di essere alla Juve, fosse per me sarei sempre qui.

Abbiamo ancora tanti obiettivi, vogliamo sognare perché lavoriamo duro tutti i giorni. La Champions League è tutta da giocare. Dove possiamo arrivare è difficile dirlo, questa competizione si gioca sui dettagli e sui minuti. Dovremo dare tutto. Il Villareal ha idee chiare, gioca bene a calcio e si muove bene con e senza pallone. Dovremo essere completi e concedere poco, sappiamo cosa fare”.