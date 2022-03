Psg, i tifosi sono stanchi: "Al-Khelaifi non è la persona giusta per gestire il club"

Redazione

12 Marzo 2022 - 17.10 Globalsport

Preroll

La traumatica eliminazione subita dal Real Madrid ha rivoltato tutto l’ambiente del Psg. Dopo anni di investimenti faraonici, ultimo l’ingaggio di Messi dal Barcellona, i tifosi francesi si sono stancati di non vincere nulla a livello europeo. Il Colletti Ultras Paris ha emesso un comunicato con il quale ha annunciato una dura contestazione nei confronti del presidente Nasser Al-Khelaifi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”La situazione del club ora richiede una completa riorganizzazione a tutti i livelli e la presenza quotidiana del suo presidente – si legge nel comunicato – Non abbiamo la memoria corta. Sappiamo cosa dobbiamo la nostra rinascita al presidente Nasser Al-Khelaifi, qui non c’è niente di personale, ma è chiaro che non è l’uomo giusto per gestire questa situazione. Il nostro Paris Saint-Germain merita persone che lo servono e non persone che lo usano. Domenica contro il Bordeaux dimostreremo la nostra insoddisfazione e chiediamo a tutti gli amanti del club presenti di unirsi nelle nostre azioni senza violenza”.