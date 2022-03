Donnarumma rompe il silenzio: "Giorni difficili, ma voglio ripartire insieme al Paris"

Redazione

11 Marzo 2022 - 14.03 Globalsport

Gigio Donnarumma è nell’occhio del ciclone, dopo l’errore che ha spalancato la porta al pareggio del Real Madrid e alla conseguente rimonta, che ha portato all’eliminazione del Psg. L’ex rossonero è tornato a parlare dopo due giorni di silenzio, e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram.

“L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue 1, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris”.

