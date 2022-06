Psg, la panchina di Pochettino è a rischio: ipotesi Galtier

globalist

I movimenti che in questi mesi si stanno verificando nei piani alti del Paris Saint Germaine stanno dando i primi effetti: che Leonardo lasciasse la capitale francese non è certo una novità, è stato licenziato il 22 maggio, una settimana prima dell’annuncio del suo sostituto Luis Campos, il ds che ha portato il Lilla a trionfare in Ligue 1 due stagioni fa.

L’arrivo del portoghese ha messo in bilico anche la posizione di Pochettino, non benvisto dal ds e reduce da una stagione deludente condita solo dalla vittoria del campionato; il nuovo ds, infatti, sembrerebbe intenzionato a pagare i 10 milioni di buonuscita previsti dal contratto di Pochettino pur di sostituirlo. Il nome che più di tutti è emerso in queste ore, come riporta l’Equipe, è quello di Galtier, attuale tecnico del Nizza che in passato ha gia lavorato con Luis Campos, come allenatore proprio del Lilla campione di Francia.

Un altro nome circolato per le vie parigine è quello di Joachim Loew, storico tecnico che per 15 anni ha allenato la Germania, portandola sul tetto del mondo nel 2014 in Brasile. Sebbene il tedesco parta indietro nelle gerarchie rispetto a Galtier non sono da escludere colpi di scena. Certo è che il PSG dovrà al più presto eleggere il nuovo allenatore e iniziare a mettere le basi per la prossima stagione, per prefissare gli obiettivi stagionali (Champions su tutti) e pianificare il mercato; tutto ciò senza un allenatore non è fattibile.