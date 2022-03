Fiorentina, Italiano mette in guardia: "Occhio a Vlahovic, adesso gli riesce tutto"

Redazione

Fiorentina e Juventus si giocheranno la semifinale d’andata di Coppa Italia nel nome di Vlahovic. L’ex centravanti viola, oggi trascinatore dei bianconeri, tornerà per la prima volta a Firenze dopo l’addio nel mercato invernale. La società toscana ha chiesto ai propri tifosi di non oltrepassare i limiti dello sfottò, e Vincenzo Italiano non sembra essere troppo preoccupato della questione.

“A La Spezia qualche settimana fa mi è successo qualcosa di analogo e c’erano tantissima opzioni – ha esordito il tecnico fiorentino in conferenza stampa – quindi sinceramente tutto questo non fa parte della preparazione della partita e delle mie preoccupazioni. Mi auguro che lo stadio, come ho sempre detto e come ha sempre fatto, spinga noi per cercare di ottenere un risultato positivo. Qui quando la gente vuole diventa il dodicesimo e tredicesimo uomo, quindi io ho bisogno dei tifosi per cercare di trascinare i ragazzi e anche me, perché quando il clima qui diventa caldo è bellissimo. Domani mi aspetto solo quello”.

“Domani bisogna stare molto attenti a Vlahovic perché in questo momento su tre palloni che gioca due li butta dentro. Dobbiamo cercare di dare valore alla partita di ritorno, arrivandoci con grosse possibilità di superare il turno. Qualsiasi formazione manderà in campo Allegri noi sappiamo che domani dobbiamo cercare di essere squadra vera ed affrontare la Juve da squadra vera, perché è una partita che si gioca in 180 minuti. quindi serve grande maturità”.