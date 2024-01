Lazio-Roma, alle 18 il Derby di Coppa Italia: ecco come vederlo in streaming gratis e le probabili formazioni

globalist Modifica articolo

10 Gennaio 2024 - 10.50

Lazio-Roma, alle 18 dallo stadio Olimpico il derby della Capitale, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. L’attesissima partita sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis sul sito di Mediaset.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Geundouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Casale, Lazzari, Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Zaccagni, Fernandes. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pellegrini.

Roma (3-5-2): Svilar; G.Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Celik, Spinazzola, Llorente, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Abraham, Aouar, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Orsato (Schio)

Assistenti: Imperiale e Rossi.

IV uomo: Manganiello.

Var: Irrati.

Avar: Abbattista.