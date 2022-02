Ucraina, si ferma il campionato: "A causa dell'imposizione della legge marziale"

Redazione

24 Febbraio 2022

In Ucraina si combatte e non c’è spazio per il calcio. Visti i bombardamenti arrivati nella notte, la Federcalcio ha determinato lo stop al campionato con un breve comunicato diramato dai propri canali ufficiali.

“A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso“.

Dopo lo stop invernale, il campionato di calcio sarebbe dovuto riprendere proprio il 25 di febbraio ma il precipitare degli eventi ha costretto la Uaf (la federcalcio ucraina) a propendere per l’interruzione immediata delle gare.