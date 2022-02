Covid, Djokovic: "Se costretto a vaccinarmi rinuncio a Wimbledon e agli Open di Francia"

Redazione

15 Febbraio 2022

Dopo l’esclusione dagli Australian Open, Novak Djokovic si è dichiarato pronto a saltare anche i prossimi Slam, perché assolutamente contrario all’obbligo vaccinale: “Sono pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino. E’ il prezzo che sono disposto a pagare” ha dichiarato il tennista serbo in una intervista alla BBC.

La vicenda australiana si era dipanata tra fine dicembre ed inizio gennaio, quando il tennista aveva presentato richiesta di esenzione dal vaccino agli organizzatori dell’Australian Open, in quanto guarito dal Covid contratto poco prima della fine dell’anno. Il ministro dell’immigrazione del Paese, Alex Hawke, aveva cancellato il visto del tennista perché la sua presenza avrebbe potuto incitare sentimenti no-vax. La vicenda si era chiusa con la sentenza della Corte Federale australiana che sanciva l’espulsione di Djokovic dal Paese e l’addio al torneo australiano.