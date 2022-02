Bassetti contro il No Vax Djokovic: "Se gioca in Italia ci renderà ridicoli"

globalist

18 Febbraio 2022 - 19.21

Matteo Bassetti di nuovo contro Novak Djokovic, il tennista No Vax al centro – di nuovo – di una polemica per la sua partecipazione agli Internazionali di Roma dove potrebbe partecipare anche solo con il Green Pass.

“Djokovic, convinto e perseverante no vax, rischia di rendere ridicolo il nostro paese. In Francia e in Inghilterra, infatti, non può andare a giocare, in quanto necessario passaporto vaccinale per gli atleti, mentre in Italia sì. Anzi, Vezzali ha invitato ‘Novax’ Djokovic a partecipare agli Internazionali di Roma” scrive Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, su Facebook.

“Un ragazzo non vaccinato non può giocare a calcio – rimarca l’infettivologo – ma Djokovic può giocare a tennis senza usare spogliatoio e docce (immaginate: arriverà al campo già vestito da casa e poi correrà a farsi la doccia finito il match). Sulle regole confuse, sul doppiopesismo e sui messaggi sbagliati sul covid, l’Italia ha vinto il Grande Slam. Numeri uno al mondo”.

Bassetti ricorda, infine, di essere da sempre sostenitore del fatto che “gli atleti andrebbero tutti vaccinati (non solo per il covid) e dovrebbero essere i primi a dare l’esempio”.