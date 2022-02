Le più belle dediche d'amore dei calciatori, nel giorno di San Valentino

Redazione

14 Febbraio 2022 - 09.45 Globalsport

San Valentino è il giorno degli innamorati, la giornata in cui si dedica alla persona amata quell’attenzione in più che riaccende la scintilla della passione.

E quando si parla di amore e di passione, il mondo del calcio è protagonista assoluto.

Nella storia recente, sono tanti i calciatori che per festeggiare un gol hanno dedicato la loro gioia alla persona amata o, in alcuni casi, all’Amore in astratto, alla passione dei propri tifosi.

Il più celebre è quell’ “Irina te amo” gridato da Gabriel Omar Batistuta il 25 agosto del 1996, durante la finale di Supercoppa tra Fiorentina e Milan. Le voci di crisi tra la compagna dell’epoca e il bomber di Reconquista, furono spazzate via dalla sua doppietta

A Roma, i tifosi giallorossi ricordano lo storico 5-1 nel derby contro la Lazio del 2002. Nella storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quel 10 marzo ha segnato il “coming out” dell’ex pupone, che dedicò la sua maglietta alla fiamma dell’epoca.

Sull’altra sponda del Tevere, i tifosi laziali hanno provato un amore immenso per Felipe Caicedo, il nuovo proprietario di quella che fu la Zona Cesarini – quando si segna un gol negli ultimi istanti di gara, ndr. E lui ricambiava quell’amore facendo il segno del cuore con le mani. Un amore che dura anche oggi, con l’ecuadoriano finito a giocare per l’Inter di Inzaghi.



A proposito di Inter, la telenovela estiva tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha avuto un lieto fine.

Il 23 marzo del 2014, dopo aver siglato il gol del pareggio contro l’Atalanta, l’ex bomber interista svelò la sua particolare maglia con la dedica per la futura moglie.



Nello stesso stadio, nel maggio 2016 Atletico Madrid e Real Madrid si giocavano il derby in finale di Champions League. Yannick Ferreira Carrasco aveva riacceso le speranze dell’Atletico segnando il gol del pareggio, e per festeggiare era corso a bordocampo per baciare appassionatamente la fidanzata Noemie Happart.

Nessun lieto fine invece per la lovestory tra Mario Balotelli e Raffaella Fico, ma quell’esultanza per il gol del vantaggio in maglia City contro il Blackburn, aveva svelato l’importanza della sua fidanzata dell’epoca per uscire da un momento piuttosto delicato.

La chiusura la merita il gesto d’amore di Alessandro Florenzi verso la nonna, una corsa in tribuna che ha fatto il giro del mondo e grazie al quale, a Roma, in molti lo ricordano ancora come “bello de nonna”.