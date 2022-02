Covid, Thailandia: le autorità sanitarie invitato a fare sesso con la mascherina a san Valentino

globalist

12 Febbraio 2022 - 10.55

La quarta ondata di Covid dovuta dalla variante Omicron sta rallentando in Europa. Non si può dire la stessa cosa del sud-est asiatico, dove invece il Virus non molla la presa e continua a far aumentare i casi.

Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a “tenere la mascherina, anche durante i rapporti intimi” e ad effettuare test rapidi del Covid prima di vedersi.

Il numero giornaliero di casi di coronavirus nel Paese del sud-est asiatico è salito è quasi raddoppiato nelle ultime due settimane e le autorità sanitarie sono preoccupate che San Valentino possa esacerbare la situazione.

“Il Covid non è una malattia a trasmissione sessuale, ma si trasmette con lo scambio di saliva e respirando gli uni vicini agli altri, per questo chiediamo alle coppie di indossare la mascherina anche durante i rapporti sessuali”, ha detto il direttore dell’Istituto sanitario Bunyarit Sukrat.