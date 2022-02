Coldiretti: a San Valentino gli italiani tornano a cena fuori

globalist

14 Febbraio 2022 - 10.50

Dopo due anni di pandemia finalmente ritornano le cene romantiche per 5,3 milioni di innamorati che, prima dell’emergenza Covid avevano scelto di festeggiare seduti a tavola nei ristoranti e agriturismi ma che lo scorso anno sono stati costretti a rinunciare dall’obbligo di chiusura serale.

E’ quanto ha affermato la Coldiretti, nel sottolineare che è attorno ai 200 milioni di euro il valore del fatturato stimato in ristoranti, trattorie e agriturismi per il tradizionale appuntamento del 14 febbraio.

Una boccata di ossigeno dopo un mese di gennaio duramente colpito dall’impennata dei contagi spinto da Omicron che secondo Coldiretti ha provocato un crack da 1,5 miliardi per il fatturato della ristorazione italiana nel primo mese dell’anno con i locali svuotati per il timore provocato dalla rapidità di diffusione dei contagi, per lo smart working e per il calo del turismo.

Il 53% degli italiani che fa regali per San Valentino ha scelto di regalare fiori: Coldiretti che stima una spesa complessiva di oltre 100 milioni di euro. Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa, infatti, quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità ma anche l’occasione per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia nonostante le gravissime difficoltà legate all’aumento dei costi energetici che stanno mettendo in ginocchio le serre, spiega Coldiretti.

Quest’anno produrre fiori costa agli agricoltori italiani il 30% con i vivai che sono oggi costretti a produrre praticamente in perdita.