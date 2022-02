Pechino 2022, argento nello snowboardcross a squadre misto. Esultano Moioli e Visintin

Redazione

La prova a squadre miste regala l’argento all’Italia. All’esordio olimpico la disciplina porta gli azzurri sul podio con Michela Moioli e Omar Visintin che ottengono la terza medaglia olimpica nello snowboardcross. Secondo alloro in carriera per entrambi gli atleti italiani.

“La gara individuale è andata come sappiamo, oggi ci tenevo veramente tanto a vincere una medaglia con Omar. Era la prima volta di questa gara alle Olimpiadi, è una possibilità di medaglia in più. Ero tesa, molto, – ha raccontato Moioli a Raisport – ma c’era Omar a trascinarmi con la sua tranquillità. Mi ha permesso di pensare solo a fare una bella gara”.

“Avrei messo la firma per l’argento, ma anche per un bronzo – ha poi aggiunto Visintin -. Ho lavorato nell’ultimo mese e mezzo per essere qui dopo l’infortunio. I medici mi avevano detto che ce l’avrei fatta ed io ho cercato di vivermela bene, alla fine è andata benissimo”.