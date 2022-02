Pechino 2022, Omar Visintin è di bronzo nello snowboardcross

Redazione

10 Febbraio 2022 - 09.04 Globalsport

Si apre con Il bronzo conquistato da Omar Visintin nello snowboardcross, la giornata Olimpica in Italia. E’ la quarta medaglia della storia per l’Italia dello snowboard, la prima al maschile nella specialità dopo l’oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018. Le precedenti due medaglie ottenute dalla `tavola´ azzurra erano state conquistate nelle discipline cosiddette `alpine´. La prima, l’argento di Thomas Prugger nello slalom gigante (specialità non più olimpica) a Nagano 1998 nell’edizione dell’esordio dello snowboard ai Giochi; la seconda, il bronzo di Lidia Trettel a Salt Lake City 2002 nel gigante parallelo.

Alla terza partecipazione olimpica Omar #Visintin 🥉 mette la sua firma su una medaglia storica, la prima di sempre per lo snowboardcross italiano a livello maschile! 🏂🇮🇹#ItaliaTeam #Beijing2022 #Snowboard @Fisiofficial pic.twitter.com/5qGTB8zlO2 — CONI (@Coninews) February 10, 2022

«Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. Una prova di carattere in una finale tutt’altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l’ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò.