Pechino, chi è Visintin, il bronzo nello snowboard a dicembre si era rotto il gomito

10 Febbraio 2022 - 15.24

Prima storica medaglia olimpica nello snowboard maschile per l’Italia, grazie al 32enne Omar Visintin. Un’impresa fantastica, se si considera che l’altoatesino 2 mesi fa circa aveva subito un infortunio. Il 10 dicembre scorso, infatti, sii era procurato una frattura al gomito, ed un trauma cranico con commozione cerebrale a seguito di un sorpasso sulla pista austriaca di Montafon. L’equipe di dottori del Galeazzi di Milano ha ridotto la frattura, e Omar dopo un mese è tornato sulla neve con Pechino nel mirino. Da tempo l’atleta azzurro si sta distinguendo a livello internazionale. Ha collezionato 17 podi individuali in coppa del mondo nello snowboard cross, e 4 podi a squadre.

Nel 2014 è stato il primo italiano a laurearsi campione iridato nella specialità. Visintin viene soprannominato ‘il baffo di Merano’, dato il suo look che lo caratterizza da sempre. Nato a Merano, vive a Lagundo, in Alto Adige, paese noto per la birra. “Un risultato straordinario di cui andiamo tutti estremamente orgogliosi – ha evidenziato il governatore altoatesino e assessore allo sport, Arno Kompatscher – lo sport è in grado di scrivere delle storie davvero splendide, e quella di Visintin ne fa parte a pieno diritto. Mi sento di ringraziare questo straordinario atleta, che nel corso di tutta la carriera ha dimostrato di voler essere sempre competitivo ai massimi livelli”.