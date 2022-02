Pechino 2022, la gioia di Moioli: "Emozione enorme, ora aspettiamo Sofia Goggia"

Redazione

4 Febbraio 2022 - 14.57 Globalsport

“Sono super emozionata, agitata, è un’esplosione di emozioni, è stata un’esperienza unica – ha dichiarato Michela Moioli, appena conclusa la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica. Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia che sono certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi”.

