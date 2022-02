Pechino 2022, Nina O'Brien è stata operata alla tibia, stagione finita

redazione

8 Febbraio 2022

Nina O’Brien è stata operata per stabilizzare la tibia: la 24enne statunitense ha subito un grave infortunio ieri nel corso della seconda manche dello slalom gigante, che ha visto l’italiana Federica Brignone aggiudicarsi la medaglia d’argento. Una caduta rovinosa, scioccante, avvenuta a tre porte dal traguardo. La regia cinese ha staccato l’inquadratura dall’atleta, che sul momento urlava dal dolore, a causa della frattura della tibia, che ne ha decretato il termine della stagione agonistica.

Ora, prima della riabilitazione, la O’Brien dovrà sottoporsi ad altri interventi in patria. “Ho dato tutto quello che avevo, forse troppo. Mi sono ripetuta più volte che forse avrei dovuto sciare in modo diverso quelle ultime porte. Ma ormai siamo qui. Sono stata operata per stabilizzare la tibia – ha raccontato la O’Brien – che purtroppo si è fratturata. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono presi cura di me, specialmente chi è corso a soccorrermi nel parterre e dottori ed infermiere a Yanqing”.

L’atleta californiana è profondamente scossa da quello che gli è accaduto, le Olimpiadi rappresentano un appuntamento unico per uno sportivo: “Ho il cuore a pezzi, ma sento anche molto affetto. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, il mio telefono è pieno di messaggi, ora tiferò per le mie compagne”.