Calcio, Qatar 2022: Lautaro trascina l'Argentina e dedica il gol alla figlia

Lautaro Martinez fa impazzire l’Argentina e lascia la Colombia con un piede fuori dal Mondiale in Qatar.

Il giocatore dell’Inter, vice capocannoniere delle qualificazioni con 7 gol, segna alla prima occasione da gol e manda in paradiso la Selecciòn, arrivata al 29° risultato utile consecutivo (-4 dal record della nazionale allenata da Basile, ndr). A Lautaro è bastata una girata di sinistro per chiudere la partita e dedicare il gol alla figlia Nina – “Felice compleanno figlia, ti amo”. Una dedica replicata poi anche su Instagram, dove i tifosi dell’Argentina lo hanno esaltato come trascinatore della selezione allenata da Lionel Scaloni.





Il bomber di Simone Inzaghi è rimasto in campo per altri 70 minuti, dopo i 78’ dell’ultima partita contro il Cile. Inzaghi può quindi essere felice per lo straordinario stato di forma del Toro, rientrato in serata dal Sudamerica con un jet privato giusto in tempo per allenarsi in vista del derby di domenica sera.