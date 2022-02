Sanremo, Ana Mena in gara all'Ariston è la fidanzata di Brahim Diaz

globalist

2 Febbraio 2022 - 10.09 Globalsport

Preroll

C’è ancora una volta una tinta rossonera a colorare il Festival di Sanremo: Ana Mena, cantante spagnola in gara con la canzone ‘Duecentomila ore’ è, infatti, la fidanzata di Brahim Diaz, giovane trequartista a disposizione del Milan guidato da Stefano Pioli. Bionda, bellissima, ma piuttosto riservata, la cantante spagnola non ama il gossip, e sul suo profilo di Instagram (@anamenaoffcial), che vanta quasi centomila followers, non condivide le foto col suo famoso fidanzato. Anche il giocatore del Milan non usa condividere foto con Ana, ma la storia di amore è comunque venuta a galla per via di alcuni giornali di gossip spagnoli, che hanno paparazzato i due durante una vacanza al mare in estate. Lei, in una recente intervista, ha smentito il flirt con il giocatore; una storia, dunque, che pare sia destinata a restare segreta, o quantomeno, lontana dai riflettori.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ana Mena sale, dunque, per la prima volta sul palco dell’Ariston da concorrente, dopo che, nella scorsa stagione, era stata ospite insieme a Riki. La spagnola è famosa in Italia grazie alle sue collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt, con il quale ha inciso ‘A un passo dalla luna’ in versione spagnola, e ha raggiunto la vetta nella classifica tendenze YouTube e nella “Top 50 Italia” di Spotify. Ha pubblicato la versione spagnola del brano italiano “Musica leggerissima”. Ana sta calamitando qualche critica in relazione alla sua nazionalità, essendo in gara al Festival della canzone italiana, ma lei tira dritto, senza replicare. La 24enne originaria di Estepona, ama andare in bicicletta e adora le pappardelle a ragù. Per quanto riguarda la fede sportiva, la cantante spagnola tifa per il Malaga e scommette sulla vittoria di Gianni Morandi nella kermesse sanremese. C’è da scommettere, inoltre, che oltre ad Ibra, ormai amico di Amadeus, anche l’altro milanista Brahim Diaz resterà incollato davanti alla tv per seguire il Festival di Sanremo.