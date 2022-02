Propaganda Live: chi è Ana Mena la cantante ospite di Diego Bianchi

globalist

18 Febbraio 2022 - 19.54

Questa sera a Propaganda Live Diego Bianchi commenterà come sempre i fatti principali dell’ultima settimana. Nella prima parte del programma chiacchiererà con Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, che risponderà a domande sul Mattarella Bis fino alla crisi del centrodestra passando per la crisi ucraina.

Per il settimanale racconto per immagini, Bianchi porterà gli spettatori a Catania tra i lavoratori e le lavoratrici di Pfizer, impegnati a manifestare contro la volontà dell’azienda di licenziare centinaia di dipendenti. Ma non è tutto. Bianchi intervisterà anche la preside di una scuola che, oltre alle normali lezioni mattutine, mette a disposizione anche una serie di attività pomeridiane per tenere i ragazzi impegnati e allontanarli dai pericoli e dalle problematiche di un quartiere difficile.

Sul palco anche altri ospiti: Paola Minaccioni, Memo Remigi, Andrea Pennacchi e la cantante Ana Mena, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è Ana Mena

Ana Mena, cantante spagnola in gara con la canzone ‘Duecentomila ore’ è, infatti, la fidanzata di Brahim Diaz, giovane trequartista a disposizione del Milan guidato da Stefano Pioli. Bionda, bellissima, ma piuttosto riservata, la cantante spagnola non ama il gossip, e sul suo profilo di Instagram (@anamenaoffcial), che vanta quasi centomila followers, non condivide le foto col suo famoso fidanzato.

Anche il giocatore del Milan non usa condividere foto con Ana, ma la storia di amore è comunque venuta a galla per via di alcuni giornali di gossip spagnoli, che hanno paparazzato i due durante una vacanza al mare in estate. Lei, in una recente intervista, ha smentito il flirt con il giocatore; una storia, dunque, che pare sia destinata a restare segreta, o quantomeno, lontana dai riflettori.