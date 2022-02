Sanremo, i calciatori sul palco dell'Ariston nel corso degli anni

globalist

1 Febbraio 2022

Il calcio è ormai uno spettacolo, e lo spettacolo si mescola col calcio. Zlatan Ibrahimovic è stato l’ultimo in ordine di tempo di un lungo elenco di campioni della pedata italica che hanno vestito i panni di vip, e sono stati protagonisti nella vetrina più importante dello spettacolo nostrano, il Festival di Sanremo. Nella passata edizione della kermesse canora, la settantunesima, l’attaccante rossonero è stato ospite praticamente fisso. Nel 2021 anche la calciatrice Cristiana Girelli, della Nazionale Italiana femminile, è salita sul palco dell’Ariston, mentre l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic con Ibrahimovic, Amadeus e Fiorello ha cantato “Io vagabondo” dei Nomadi. In questa edizione 2022 ci sarà, invece, un tennista, Matteo Berrettini, che sta portando in alto i colori azzurri.

Tanti campioni del calcio ospitati a Sanremo, nel 2003 sul palco tutta la Juventus

Nel 1999 aprirono le danze due numeri 10 di eccezione: Alessandro Del Piero e Roberto Mancini ospiti di Fabio Fabio, che vestiva i panni del conduttore. L’attaccante bianconero, all’epoca 24enne, era reduce da un grave infortunio al ginocchio. Nel 2003 Pippo Baudo ha invitato a salire sul palco del teatro Ariston l’intera squadra della Juventus, per un’iniziativa benefica. Il gruppo bianconero, per l’occasione, ha intonato le note de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. I proventi del progetto discografico dedicato al grande cantautore italiano, infatti, furono devoluti per l’iniziativa “Un sogno per il Gaslini”, al fine di realizzare strutture non ospedaliere per i bambini degenti e le loro famiglie nei pressi del noto Ospedale. La coppia Giorgio Panariello-Ilary Blasi ha ospitato il capitano della Roma Francesco Totti, reduce con i compagni della Nazionale dalla vittoria del Mondiale in terra tedesca. Nel 2017, ultimo anno da calciatore, Totti è ritornato all’Ariston, presentando alcuni artisti insieme a Carlo Conti.

Cassano divertente, Roberto Baggio profondo, Ronaldo la star

Nel 2010 c’è stato Antonio Cassano, con Antonella Clerici in conduzione: l’estroso calciatore barese fu protagonista di un vero e proprio show, riservando a Marcello Lippi una battuta delle sue. “Gli dedicherei ‘Prenditi una pastiglia’”, disse Cassano rivolto al ct della Nazionale, reo di non averlo convocato per i Mondiali in Sudafrica. Nel 2013 è stata la volta di Roberto Baggio, che ha letto una lettera dedicata ai giovani, nel corso dell’edizione condotta dal duo Fazio-Littizzetto, stimolando le nuove generazioni a seguire le proprie passioni con gioia, coraggio e sacrificio. Nel 2015 Antonio Conte, ai tempi ct dell’Italia, viene ospitato da Carlo Conti, e nella stessa edizione anche Javier Zanetti è salito sul palco come Ambassador dell’Expo di Milano. Nel 2020 ospite d’onore Cristiano Ronaldo, protagonista con la moglie Georgina Rodriguez, che ha condotto insieme ad Amadeus una serata della kermesse sanremese.