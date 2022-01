Serie A, Giudice sportivo: Atalanta - Torino si deve giocare

Globalsport

31 Gennaio 2022 Globalsport

Preroll

Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha stabilito che il match Atalanta – Torino, non disputato lo scorso 6 gennaio a causa del focolaio di contagiati Covid nella squadra di Juric, si dovrà giocare.

Accolto quindi il ricorso dei granata, che non si erano presentati al Gewiss Stadium di Bergamo.

OutStream Desktop

Top right Mobile



Il giudice ha quindi riscontrato le cause di forza maggiore che hanno impedito al Torino di disputare la gara.

Proprio i granata, lo scorso campionato, erano stati protagonisti di un episodio del tutto simile in occasione della mancata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.

Middle placement Mobile

Le altre partite sospese per Covid



Anche in quel caso, la partita si rigiocò nonostante l’ostruzionismo tentato dalla società di Lotito.

Mastrandrea ha rimandato la decisione sulle altre due gare della 20^ giornata di serie A sospese, Salernitana – Venezia e Fiorentina – Udinese: le società avranno a disposizione un’altra settimana per fornire al giudice nuova documentazione a riguardo.