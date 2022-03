Oggi in tv e streaming: alle 18,45 Vitesse-Roma. Alle 21 l'Atalanta ospita il Leverkusen

Redazione

10 Marzo 2022 - 09.35 Globalsport

11.10 Ciclismo, Parigi-Nizza: 5a tappa (14.15 Eurosport1, Eurosport Player, 17.25 differita Rai Sport+HD, RaiPlay)

12.00 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 4a tappa (14.35 Eurosport Player,16.00 Eurosport1, 15.00 Rai Sport+HD,RaiPlay,16.15 Rai2)

13.00 Test Bahrain F1, prima giornata: sessione pomeridiana (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW)

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Val Ridanna: sprint 10 km maschile (Nessuna copertura tv)

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Otepaeae: sprint 10 km maschile (Eurosport 2, Eurosport Player)

18.45 Calcio, Conference League: Vitesse-Roma (DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW)

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells, primo turno (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW)

20.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells, primo turno (SuperTennisTV, supertennis.tv)20.30 Volley, Champions League: Trento-Berlino (Eurosport 2, Eurosport Player)

20.45: Basket, EuroLeague: Real Madrid-Milano (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Eleven Sports)

21.00 Calcio, Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen (DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW, tv8.it)