Australian Open 2022: tutto pronto per lo Slam che offre spettacolo e alti livelli di gioco

globalist

20 Gennaio 2022

Preroll

Le quote Australian Open 2022 offrono una panoramica ampia di come dovrebbe andare a finire il torneo ma anche quali saranno i tennisti che arriveranno più in alto e probabilmente vinceranno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La classifica ATP mostra un ranking dominato da Djokovic con 11015 punti, inseguito dal giovane venticinquenne russo, Medvedev con 8935 punti e il tedesco Zverev a chiudere il podio sul terzo posto con 7970 punti, seguono Tsitsipas, Nadal (già vincitore della competizione nel 2009) e l’italiano Berrettini. Decimo posto per l’altro Azzurro Sinner con 3390 punti.

Middle placement Mobile

Curiosità e record di vittorie

Dynamic 1

In questa edizione degli Open, il serbo Djokovic era alla ricerca della sua decima vittoria dopo la tris degli ultimi anni, la seconda nella sua carriera. Novak ha vinto nel 2008, nel 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021. Il campione serbo è in assoluto il tennista che ha vinto più volte questo torneo, peccato che sia stato escluso. Segue il campione svizzero Federer con 6 vittorie e Agassi con 4 vittorie.

I favoriti per la vittoria dell’Australian Open 2022

Dynamic 2

Le quote del vincitore dell’Australian Open mostrano chiaramente che i favoriti sono Medvedev a 2.5 e Zverev quotato a 4.

Favorevoli, sono i movimenti dei valori dello spagnolo Nadal, infatti la sua quota negli ultimi giorni si è abbassata da 9 a 8, segno che indica che molti giocatori stanno puntando su questo tennista. A quota 18 ci sono a pari merito Rublev e Tsitsipas, i due italiani rimangono degli underdog ma potrebbero effettuare un rovescio a sorpresa e diventare i favoriti, almeno uno di loro, anche se il percorso non è semplice e presupporrebbe la vittoria contro campioni che navigano in alto nel ranking ATP, scopriamo chi sono.

Dynamic 3

La situazione degli italiani nel tabellone

L’italiano meglio favorito secondo le valutazioni dei bookmakers è Sinner anche se durante il suo percorso per arrivare in finale dovrà affrontare Tsitsipas e Medvedev, due tennisti che rappresentano rispettivamente il secondo e il quarto nel ranking ATP. Questo tennista è quotato a 23 e la sua vittoria del torneo rappresenterebbe una svolta storica per il tennis Azzurro: tutti gli italiani rimarranno con il fiato sospeso di fronte agli schermi.

Dynamic 4

Matteo Berrettini è quotato a 41 insieme a Carlos Alcaraz, la curiosità interessante è che nel suo lato del tabellone c’era Djokovic, dopo la l’esclusione del serbo la quota di Berrettini è precipitata prima a 23 e poi a 19, segno che gli scommettitori stanno dando fiducia all’asso del tennis italiano.

Un altro italiano che partecipa al torneo e sicuramente non è tra i favoriti è Lorenzo Musetti, quotato a 101 dai bookmakers. Al di là dei favoriti, questa edizione degli Australian Open 2022 si preannuncia una battaglia senza esclusioni di colpi con tantissime sorprese, sicuramente i campioni che dominano il ranking ATP avranno pane per i loro denti e bisogna sempre tener conto dei fattori improbabili che determinano i risultati sportivi in qualsiasi competizione.