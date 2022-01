Il governo di Canberra ha deciso: cancellato il visto a Djokovic per motivi di salute e ordine pubblico

globalist

14 Gennaio 2022

Nel caso Djokovic alla fine ha prevalso la linea dura, ovvero la linea che il governo australiano ha sempre tenuto nei confronti di tutti coloro che non erano in regola per entrare nel Paese che ha misure di sicurezza all’ingresso davvero molto rigide. Il tennista ha dovuto quindi abbandonare l’hotel in cui risiedeva da alcuni giorni per tornare di nuovo al centro accoglienza.

Il ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, ha usato il proprio potere per annullare il visto di Novak Djokovic, mentre gli avvocati del tennista serbo si preparano a presentare immediatamente ricorso presso il circuito federale e il tribunale della famiglia, come avevano già fatto con successo dopo il primo annullamento.

Se il numero uno del mondo non impugna la decisione in tribunale o non riesce a farlo, sarà immediatamente espulso dal Paese.

Dunque il Governo australiano ha annullato il visto di Novak Djokovic per la seconda volta e secondo il ministro dell’Immigrazione la decisione è stata presa “per motivi di salute e ordine pubblico, in quanto era nell’interesse della popolazione farlo”.

“Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi della sezione 133C (3) della legge sulla migrazione per annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine- – si legge nella dichiarazione del ministro Hawke – sulla base del fatto che ciò era nell’interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito alle ordinanze del Circuito Federale e del Tribunale della Famiglia del 10 gennaio 2022, che annullavano una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli affari interni, dall’Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di COVID-19″.

Avvocati pronti ad impugnare la decisione

Novak Djokovic potrebbe essere costretto a lasciare il Paese tra poche ore dopo che il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha usato il suo potere personale per annullare il visto di ingresso in Australia. Nel frattempo i suoi avvocati si preparano a impugnare la decisione. Se Djokovic non si appella con successo alla decisione, potrebbe essere bandito dall’Australia per tre anni, anche se è possibile una deroga a questa eventualità.

Al suo posto Rublev?

Nel caso in cui Djokovic dovesse essere escluso dagli Australian Open, il suo posto verrebbe occupato da Rublev. Il russo era stato sorteggiato contro Mager, che a quel punto affronterebbe Monfils. Il francese verrebbe sostituito da Bublik, primo giocatore fuori dalle teste di serie.