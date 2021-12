Revoca temporanea del Green pass per i positivi al Covid: allo studio una misura ad hoc

globalist

10 Dicembre 2021

Preroll

La presenza ormai diffusissima tra la popolazione del Certificato verde di vaccinazione pone però un serio problema, ossia quello di coloro che, pur avendolo, risultano positivi al Covid e teoricamente potrebbero continuare ad usarlo per andare in giro. Il ministero della Salute sta studiando una misura ad hoc.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratterebbe di una revoca a tempo della certificazione verde, che non è contemplata a livello europeo in nessun Paese, anche se vige la legge secondo la quale un positivo al virus commette un reato se viola la quarantena. Per questa misura tutta Made in Italy, si attende l’ok del Garante della Privacy, previsto per i prossimi giorni.

Middle placement Mobile

Al momento il Green pass resta valido anche se si risulta positivi al Covid. Questa “falla” è nota da settimane e il ministro Speranza aveva sollevato il problema in un question time alla Camera e aveva annunciato che la questione era sul tavolo con le Regioni.

Dynamic 1

“Si sta approfondendo la possibilità di revoca – aveva annunciato Speranza un mese fa, – con la possibilità di prevedere una doppia opzione di stop, con segnalazione del medico ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi”.

Ciò comporta la necessità di miglioramento nello scambio dati tra le aziende sanitarie regionali e il ministero della Salute, che dovrebbe aggiornare quotidianamente la “black list” dei nuovi positivi collegata alla app di controllo dei Green pass VerificaC19 e bloccare, così, le certificazioni dei contagiati, come riferisce La Stampa.