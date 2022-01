Nella Salernitana 11 casi di positivi al Covid: chiesto il rinvio della partita contro il Venezia

globalist

4 Gennaio 2022

Preroll

La Salernitana bersagliata dal Covid ha alzato bandiera bianca e chiesto il rinvio della partita di serie A con il Venezia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’U.S. Salernitana 1919 ha “preso atto delle disposizioni dell’Asl di Salerno, e ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana-Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio”. Lo comunica il club amaranto. Al momento, da quanto filtra dalla Lega Serie A, non è previsto il rinvio di nessuna gara.

Middle placement Mobile

La Salernitana ha inoltre comunicato che “a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l’Asl di Salerno ha disposto: l’isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati. L’Asl di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali”.

Dynamic 1

Di conseguenza è molto probabile la mancata disputa della partita Salernitana-Venezia in programma giovedì allo stadio Arechi. Per lo stesso motivo è a rischio anche Verona-Salernitana a causa dell’impossibilità per la squadra campana di raggiungere il Veneto. In questo momento la Salernitana deve fare i conti con undici casi di positività.