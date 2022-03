Salernitana, incidente stradale per Ribery: lieve trauma cranico, in dubbio per l'Inter

Redazione

28 Febbraio 2022 - 22.58 Globalsport

Ribey, attaccante della Salernitana è stato coinvolto in un incidente stradale, la scorsa notte a Capaccio Paestum. Il giocatore “non era alla guida” della propria autovettura, ed ha riportato un lieve trauma cranico“, si legge nella nota del club campano.

Il giocatore è stato portato, per i controlli del caso, all’ospedale di Battipaglia, dal quale è stato poi dimesso con la prognosi di 7 giorni. Ribery resterà a riposo per alcuni giorni e rischia di saltare la sfida di venerdì contro l’Inter in campionato.

Il francese, di religione islamica, su Instagram ringrazia Allah. Infatti, nella storia si legge: “Qadar Allah wa masha fa’la” e “El hamdoulillah” il cui significato è: “Dio è capace e cammina verso me”, “Grazie Dio»”.