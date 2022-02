Salernitana, Ribery: "La salvezza è come un trofeo. Scudetto? Lo merita Ibra"

Redazione

24 Febbraio 2022 - 12.58 Globalsport

Preroll

Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Sky Sport, indicando l’obiettivo per la sua Salernitana: la salvezza è raggiungibile, secondo il francese che per lo Scudetto ha indicato il Milan come favorito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Crediamo alla salvezza e, se continuiamo così, può arrivare di tutto. Ho un obiettivo, voglio salvare la Salernitana: per me sarebbe come un trofeo”

Middle placement Mobile

“Io ci credo. Abbiamo ancora tre mesi davanti a noi e mancano tante partite. Sono quel tipo di persona che non può lasciare il suo gruppo e la sua squadra, io vado ovunque con la mia squadra. Sono arrivati nuovi giocatori, un nuovo presidente, un nuovo direttore sportivo e anche un nuovo allenatore e abbiamo visto subito che qualcosa è cambiato”.

Dynamic 1

“Io sono innamorato del calcio, sin da piccolo. Per me è una passione, una cosa che ho nel cuore. Questo è qualcosa che non puoi inventare, o ce l’hai o non ce l’hai. Non so se il prossimo anno smetterò o se vorrò ancora giocare, dipende da come mi sentirò. Per me è importante che la mattina, quando vado a fare l’allenamento, io sia felice”

“Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona, e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse, soprattuto per lui. In Champions vedo bene il Bayern Monaco, il Liverpool e forse anche il Psg. Dipende solo da loro, hanno squadre forti e grandi giocatori. In questi casi a fare la differenza è il gruppo”