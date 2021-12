Sfida scudetto: le date dei big match del 2022

globalist

20 Dicembre 2021

Il campionato sta entrando sempre più nel vivo. Ormai ci avviamo verso la fine del girone d’andata e le gerarchie sono piuttosto evidenti. Napoli, Inter e Milan sono le favorite assolute per la vittoria dello scudetto, ma anche l’Atalanta è da tenere fortemente in considerazione. Quantomeno, gli orobici hanno tutte le carte in regola per togliere punti importanti alle big e dire la propria ai piani alti della classifica, anche perché l’obiettivo dei bergamaschi resta la qualificazione in Champions e i punti di vantaggio sulla quinta in graduatoria non sono tantissimi. Insomma, da anni non si assisteva a una lotta così equilibrata.

Prodursi oggi in un pronostico preciso sarebbe avventato. Nemmeno le quote sulle gare di Serie A possono risultare attendibili in toto, considerando che di risultati a sorpresa se ne sono già visti parecchi in questa prima metà di stagione: si pensi alla Juventus capitolata contro l’Empoli o all’Atalanta battuta in casa dalla Fiorentina. Dato che quest’anno il calendario sarà asimmetrico, comunque, non tutti hanno ben chiaro quando si svolgeranno i big match che potrebbero rivelarsi seriamente decisivi per le posizioni più importanti della classifica. La contesa per lo scudetto è apertissima, quindi è bene segnarsi sin da ora gli appuntamenti più prestigiosi.

Il girone d’andata ha ancora da offrirci uno dei principali scontri diretti di questa annata, vale a dire quello tra Milan e Napoli, che si disputerà nel posticipo del 19 dicembre, alla 18ª giornata, che vedrà affrontarsi anche Atalanta e Roma per l’Europa che più conta. Dopo la sosta natalizia, il 2022 partirà alla grande con Juventus-Napoli, nel giorno dell’Epifania. Si tratterà di fatti di un turno infrasettimanale, per cui solo pochi giorni dopo, in occasione della 21ª giornata, assisteremo anche a Inter-Lazio e a Roma-Juventus (fine settimana del 9 gennaio), peraltro proprio a 2 anni dall’infortunio di Zaniolo rimediato all’Olimpico contro la “Vecchia Signora”. La 22ª (intorno al 16 gennaio) metterà in scena Atalanta-Inter, mentre in quella successiva, l’ultima del mese (weekend del 23 gennaio), ci saranno sia Lazio-Atalanta sia Milan-Juventus.

Al termine della sosta per le nazionali, il mese di febbraio prevederà un ritorno col botto grazie al derby di Milano. Nel 25ª turno (weekend del 13 febbraio), invece, si giocheranno Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Per un altro incontro di cartello bisognerà poi attendere inizio marzo, quando Napoli e Milan si dovranno già affrontare per la seconda volta a distanza di poco più di 2 mesi. Tralasciando Roma-Lazio, in programma nella 30ª giornata (fine settimana del 20 marzo) e presumibilmente ininfluente per la corsa al vertice, saranno Atalanta-Napoli e Juventus-Inter di inizio aprile a destare attenzione. Gli scontri diretti tra le squadre coinvolte nella lotta per il tricolore si completeranno nella 37ª giornata con il big match tra Milan e Atalanta, a metà maggio (precisamente nel weekend del 15).

Ogni candidata alla vittoria presenta motivazioni diverse. L’Inter è chiamata a difendere il titolo nazionale tanto meritatamente conquistato grazie ad Antonio Conte, mentre il Milan vuole raccogliere i frutti del grande lavoro eseguito da Pioli nell’ultimo biennio. Il Napoli è arrivato più di una volta al secondo posto negli ultimi 10 anni e sa di avere tutti i requisiti per sbaragliare ogni concorrente. Per l’Atalanta, invece, diventare campioni d’Italia sarebbe a tutti gli effetti la realizzazione di un sogno: tra i favoriti di quest’anno i bergamaschi sono gli unici a non aver mai vinto lo scudetto nella loro storia.