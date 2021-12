Greta Beccaglia, dopo le molestie ora anche le minacce: "Sto ricevendo messaggi pieni di insulti"

globalist

3 Dicembre 2021

Greta Beccaglia torna a parlare: la giornalista di Toscana Tv molestata da un tifoso in diretta televisiva fuori dalla stadio di Empoli, ha infatti ringraziato “ tutti per la solidarietà dell’associazione stampa toscana, e di tutti gli organi competenti, la federazione stampa e gli ordini tutti. Come ho detto più volte, vorrei far capire che ho denunciato il fatto, quello che comunque le persone pagheranno non lo deciderò io ma la giustizia. Voglio tornare alla normalità, purtroppo in questi giorni ed in queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce o comunque anche minacce”.

“Non ho fatto niente di male – aggiunge – ho denunciato quello che hanno visto tutti, stavo lavorando normalmente. Sono stata fortunata che mi sia successo a telecamere accese, perché ho avuto la possibilità di testimoniare. Ci sono tante donne che ogni giorno subiscono violenze, molestie. Sono qui quindi per queste persone, perché per me è giusto denunciare”.

Beccaglia ribadisce il punto: “Voglio tornare alla normalità, non voglio essere ricordata come la giornalista molestata bensì come la ragazza che se un giorno arriverà al suo obiettivo lo dovrà alla sua professionalità e non a quello che è accaduto”. La cronista di Toscana Tv torna inoltre a difendere il conduttore Giorgio Micheletti: “Per me è un padre lavorativo, può avere sbagliato una parola in quell’istante in diretta, se si può dire sbagliato, comunque ha tentato di difendermi. Il video in realtà dura più minuti e non 20 secondi”.