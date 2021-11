Trovato il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia, un altro prova a scusarsi: "Ti prego, ritira la denuncia"

globalist

29 Novembre 2021

Ha un nome il tifoso che ha molestato in diretta televisiva la giornalista Greta Beccaglia mentre stava lavorando in diretta da Empoli per Toscana TV: le sue generalità non sono state rese note, ma la polizia ha identificato l’uomo verso cui la giornalista ha sporto denuncia. Ora si attende l rapporto in Procura per capire quale sarà il reato che gli verrà contestato, quali saranno i capi d’imputazione dai quali dovrà difendersi e soprattutto cosa rischia a livello penale per quel brutto gesto. Quello ipotizzato per adesso è molestie.

Beccaglia non ha ricevuto molestie solo da questo soggetto: altri l’hanno aggredita, verbalmente e anche fisicamente, palpeggiandola e uno di loro, probabilmente resosi conto di aver commesso un reato penale in diretta televisiva, ha cercato di scusarsi con la giornalista, venendo allo scoperto: “Ti chiedo umilmente scusa in pubblico per averti molestato in quella maniera – si legge nel messaggio – Per favore ritira la denuncia, come vedi ci ho messo la faccia”.

Il punto è che la faccia che il tifoso ha messo ‘umilmente’ era già di dominio pubblico. Sarebbe stato questione di ore prima che le forze dell’ordine lo identificassero come è successo con l’altro molestatore. Sarebbe curioso di vedere se questo gesto cavalleresco sarebbe stato compiuto se il viso non fosse stato di pubblico dominio.