Il Questore di Firenze ha deciso: daspo di tre anni per il molestatore della giornalista Greta Beccaglia

30 Novembre 2021

L’episodio che si è verificato al termine di della partita tra Empoli e Fiorentina è stato qualcosa di oltraggiante e vergognoso: ora la punizione per Andrea Serrani sarà esemplare.

Il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni, senza altre prescrizioni, per tenere lontano da manifestazioni sportive il tifoso della Fiorentina di 45 anni accusato di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia, durante una diretta tv all’esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre. Il tifoso, un ristoratore della provincia di Ancona, è stato individuato con le immagini delle telecamere e la giornalista lo ha querelato per le molestie.

Il questore di Firenze, Filippo Santarelli ha emesso lunedì il Daspo, che è entrato in vigore martedì. La misura vieta al 45enne per tre anni di accedere agli stadi: il che significa che Serrani non potrà assistere alla partita della Fiorentina contro la Sampdoria.

Il ristoratore di Chiaravalle è indagato dalla procura di Firenze per l’ipotesi di reato di violenza sessuale.