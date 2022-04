Le Iene, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 13 aprile

GdS

13 Aprile 2022

Le Iene torna stasera mercoledì 13 aprile 2022 su Italia 1 per nuovo appuntamento settimanale, con i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez che sono accompagnati da vari ospiti in studio. L’appuntamento è per ogni mercoledì alle 21:20.

A Le Iene, anche questa settimana, i due conduttori sono affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Nella puntata di stasera ci saranno il giovane cantante ex-allievo di Amici, Sangiovanni e l’influencer italo-americana Soleil Sorge che non potrà non commentare lo scherzo di settimana scorsa, di cui è stata vittima.

Come sempre Le Iene si concentreranno anche stasera sull’attualità, ma non mancheranno momenti più leggeri come gli scherzi e le interviste che li contraddistinguono. Stasera andrà in onda la prima parte di un viaggio di Joe Bastianich in Perù. Prendendo spunto dal sempre acceso dibattito sull’aspetto medico scientifico di alcune sostanze psichedeliche, Bastianich sperimenterà l’Ayahuasca. All’interno della foresta amazzonica, sotto la guida di uno sciamano del posto e secondo il rituale locale, l’inviato proverà il decotto a base di diverse piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario. Nel servizio anche gli interverranno due esperti: Tania Re, psicologa e psicoterapeuta con una prima formazione in antropologia; e Luca Pani, ordinario di Farmacologia all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Matteo Viviani, invece si occuperà del conflitto in Ucraina, con delle immagini da Bucha. La trasmissione ha chiesto a una fotografa di Kiev di tornare sui luoghi della strage per documentare quanto accaduto nei giorni scorsi, rivolgendo anche domande a chi, sul posto, sta vivendo il conflitto.

Qualche giorno fa sui social di tutto il mondo sono apparsi video in cui alcune influencer russe, munite di forbici e cesoie, hanno distrutto le costose borse di Chanel. In conformità con le sanzioni stabilite dall’Unione Europea contro il conflitto, infatti, molti marchi hanno chiuso i loro negozi in Russia ma, in base a quanto sostenuto dalle influencer, la maison francese avrebbe applicato una policy più restringente. Nina Palmieri intervista una di loro, chiedendo le motivazioni del gesto di disapprovazione, e mettendola a confronto con un’influencer ucraina.

Continua l’approfondimento sui meccanismi della tv, sui compensi e sulle dinamiche delle ospitate fisse all’interno dei talk show. Nel servizio in onda domani Gaetano Pecoraro raccoglie altri pareri, sempre sul tema: quelli di Toni Capuozzo, Carlo Freccero, Angelo Guglielmi. Nel servizio anche le dichiarazioni di un dirigente che ricopre un ruolo importante all’interno dell’azienda pubblica…