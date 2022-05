Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Rischiamo di passare a una vera e propria epidemia"

globalist

31 Maggio 2022 - 14.23

L’infettivologo Matteo Bassetti, in un video su Facebook, ha parlato del virus del vaiolo delle scimmie, citando i numeri in crescita in tutta Europa.

“Lunedì l’Inghilterra ha deciso alcune misure contro questa malattia, secondo me molto intelligenti”. A Londra l’autorità sanitaria ha consigliato ai contatti dei malati di autoisolarsi per 21 giorni, offrendo loro un vaccino sicuro contro il vaiolo. “Anche in questo caso – commenta Bassetti – gli inglesi dimostrano di essere avanti”.

Per il direttore del reparto Malatti infettive dell’ospedale San Martino di Genova “i casi certi di vaiolo delle scimmie devono essere isolati. O a casa, se stanno bene, o in strutture adeguate, se hanno problemi”. Inoltre “è molto importante che i contatti stretti facciano una quarantena fiduciaria, limitando le esposizioni con altre persone, soprattutto bambini, donne in gravidanza e immunodepressi. Poi bisogna vaccinare i contatti stretti o farlo in alcune situazioni”.

“Sono moltissimi i casi di vaiolo nel mondo, probabilmente sono molti di più di quelle diagnosticati, circa 500. Ma ciò che fa più paura è il numero di Paesi interessati: circa 25 nel mondo, ormai ha una diffusione globale”, aggiunge Bassetti.