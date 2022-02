Covid: aumentano i ricoveri, scende l'indice di positività ma altri 326 decessi

globalist

7 Febbraio 2022 - 18.20

Dati un po’ scombinati perché le rilevazioni nel fine settimana sono sempre incomplete e infatti i dati del martedì sono spesso un po’ più ‘abbondanti’ perché recuperano dati non rilevati nel week end.

Sono 41.247 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 393.663 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 10,5%, in calo rispetto all’11,2% di domenica. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 326. Diminuiscono di 8 unità le terapie intensive mentre sono 177 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 123.823.

I numeri della pandemia

Sono 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.