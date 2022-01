Il covid arretra: scendono ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 377 morti

globalist

29 Gennaio 2022

Il covid arretra: nelle ultime 24 ore ci sono stati 137.147 contagi su 999.490 tamponi, con un tasso di positività stabile al 13,7%. I morti sono 377 e 141.230 i guariti, mentre scende ancora il numero dei ricoverati: 42 in meno nelle terapie intensive e 160 in meno negli altri reparti. Fino ad oggi sono state somministrate in tutto 126.999.074 dosi di vaccino.

In terapia intensiva ci sono in tutto 1.588 malati Covid, con 118 ingressi giornalieri, mentre negli altri reparti i pazienti positivi sono 19.636. Gli attualmente positivi in tutta Italia sono 2.666.648, cioè 4.180 in meno. La Regione con il maggiore incremento di casi è la Lombardia (18.555 in più), seguita dal Veneto (+15.631) e dall’Emilia Romagna (15.023).