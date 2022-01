Le aziende sanitarie: "Troppi rimandano la terza dose invece va anticipata"

globalist

12 Gennaio 2022

Accelerare i tempi e non dilatarli: “’L’aumento della quota di ricoverati con l’ultima dose” di vaccino anti-Covid “fatta oltre 6 mesi prima, suggerisce che c’è un discreto numero di persone che rimanda la terza dose”.

A dirlo è Giuseppe Quintavalle, coordinatore per il Lazio della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e direttore generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, uno degli ospedali sentinella della Fiaso che oggi nel suo report settimanale ha rilevato un +32% dei ricoveri complessivi Covid, ordinari più terapie intensive.

“L’aumento dei contagi con il conseguente incremento dei ricoveri – continua Quintavalle – costringe le aziende sanitarie e ospedaliere a uno sforzo importante in questa fase della pandemia. Molte strutture, grazie all’esperienza ormai acquisita in quasi 2 anni, stanno attivando ulteriori posti letto per far fronte alle crescenti ospedalizzazioni”.

“Quello che emerge, in particolare, dai dati dei ricoveri in terapia intensiva, è ancora una volta la forte presenza, per la stragrande maggioranza dei pazienti, di non vaccinati: bisogna continuare a spingere la campagna vaccinale. Inoltre, il ripetuto sollecito all’effettuazione della terza dose, anche anticipando la scadenza dopo il quarto mese, diventa stringente”, conclude il Dg.