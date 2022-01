Altre 223 persone muoiono per il covid: altro balzo di terapie intensive e ricoveri

globalist

7 Gennaio 2022

Preroll

Il combinato Covid di variante Omicron e variante Delta sta creando sconquassi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 108.304 nuovi casi di Covid a fronte di 492.172 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 219.441 su 1.138.310 test).

Middle placement Mobile

Il tasso di positività si attesta al 22%, in aumento rispetto al 19,3% del giorno precedente. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 223, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 138.697. Guarite 27.582 persone.

Dynamic 1

Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più nelle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 120. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono complessivamente 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.