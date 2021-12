Remuzzi non ha dubbi: "Vaccinare contro il Covid i bambini è per il loro bene"

globalist

15 Dicembre 2021

Qualcuno ha dubbi ma altri ne hanno molti di meno e sono molto convinti della bontà della vaccinazione.

“I bambini si vaccinano per proteggere i bambini. Quando la circolazione virale di Sars-CoV-2 diventa importante rischiano anche loro. Quindi, nessun dubbio:bisogna vaccinarli”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, nel giorno in cui sono stati immunizzati contro Covid i primi 5-11enni italiani. “Dalla parte del vaccino – spiega – non ci sono segnali di allarme di alcun tipo, e sono stati vaccinati ormai 5 milioni di bambini fra Usa, Cuba e Israele”.

“Dall’altra parte – prosegue – deve invece preoccupare il fatto che la circolazione virale potrebbe aumentare anche in rapporto alla variante Omicron e questo può portare a un numero superiore di bimbi che si infettano. Già ora si cominciano a vedere più che in passato. E quando c’è tanta circolazione virale in un ambiente con pochi vaccinati – non in Italia dove la copertura vaccinale è molto alta, ma in realtà come il Brasile e l’Indonesia è successo – anche i numeri dei bimbi che si ammalano gravemente e muoiono aumentano”.

Quindi, conclude Remuzzi, “il vaccino anti-Covid protegge i bambini quando la malattia colpisce anche loro. E poi c’è questa sindrome infiammatoria multisistemica” osservata in alcuni casi dopo l’infezione da Sars-CoV-2. “E’ rara, ma non lo è poi così tanto se durante la prima fase della pandemia a Bergamo di bimbi ne abbiamo ricoverati addirittura 40 solo per questa cosa qua. Ecco dunque l’importanza di vaccinare i più piccoli”.