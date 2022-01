Remuzzi preoccupato: "Con Omicron e Delta abbiamo due pandemie ed è un problema"

globalist

9 Gennaio 2022

Preroll

La verità è che adesso c’è una doppia pandemia e i problemi sono raddoppiati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da omicron e l’altra ancora sostenuta da delta”. Se vivono insieme questo può rappresentare un ulteriore problema, possono esserci delle preoccupazioni in più”.

Middle placement Mobile

Lo afferma Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai tre.

Dynamic 1

Parlando dei ricoveri attuali Remuzzi dice: ”Penso, anche se non abbiamo ancora i dati, però lo stiamo studiando, che le persone ricoverate in terapia intensiva in questo momento siano ancora le persone che hanno contratto la variante delta”.

E ancora: “Può darsi che se omicron si diffonde tanto rapidamente da prendere il sopravvento, dal momento che è abbastanza chiaro che la malattia è meno grave (rispetto a delta ndr), allora forse la discesa della curva la riusciamo a vedere nel giro di qualche settimana”