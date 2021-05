Bassetti: "Il pass vaccinale convincerà anche chi oggi è contro il vaccino anti-Covid"

admpumiddle

Lui è ottimista e chissà che non abbia ragione.

Nel momento in cui la vaccinazione sarà offerta a tutti, oggi ancora non è così ma ci arriveremo, chi avrà detto di 'no' non avrà accesso ad alcune attività permesse con il pass vaccinale. Così chi oggi è scettico sulle vaccinazioni sarà incentivato perché vedrà che non potrà muoversi liberamente o fare determinate cose. Sono convinto che il pass vaccinale convincerà anche chi oggi è contro il vaccino anti-Covid".

Parole di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

outstream

ad_dyn<

Secondo Bassetti, "il via libera al pass vaccinale è una delle cose di buon senso che avevamo auspicato e che si sta facendo in tutto il mondo". Ed è "un altro passo verso la liberà dopo tanti mesi di sacrifici".L'infettivologo si toglie una sassolino dalla scarpa: "Bisognerebbe che tutti fossimo favorevoli a questo pass, mi fa ridere chi agita la legge sulla privacy - rimarca - Dov'era il Garante della privacy quando si mettevano sui giornali o in tv i nomi delle persone, famose o meno, positive al Covid? Ora trincerarsi dietro la privacy per frenare il pass vaccinale è assurdo".