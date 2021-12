L'infettivologo: "In Sicilia la situazione Covid è sotto controllo, non c'è stata l'onda d'urto che aspettavamo"

globalist

3 Dicembre 2021

Carmelo Iacobello, infettivologo dell’ospedale Canizzaro di Catania, ha rassicurato sulla situazione contagi in Sicilia dove, ha dichiarato, “c’è una condizione di equilibrio. Stiamo riuscendo con molta fatica a riequilibrare i ricoveri rispetto alle dimissioni riuscendo così ad avere un discreto controllo della situazione”.

“Come è noto, nel Paese – aggiunge – c’è una situazione a macchia di leopardo con regioni più in sofferenza rispetto ad altre e mi riferisco in modo particolare al nord-est dove in questo momento l’impatto con l’epidemia sta avendo un importante impegno sulle strutture sanitarie”.

In Sicilia, ha specificato il medico, “nelle terapie intensive dove non si sta verificando la temuta onda d’urto che si era paventata”.