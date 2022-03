Coronavirus, i dati del Piemonte: i nuovi casi di Covid-19, i morti e i guariti

globalist

17 Marzo 2022 - 19.40

In Piemonte sono stati identificati 2.967 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 8,8% di 33.754 tamponi eseguiti, di cui 28.903 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 21(+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 577(-17 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 45.942. Sono 3, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Sono 4.607 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 211 è stata somministrata la prima dose, a 640 la seconda, a 3.144 la terza.

Nei primi 18 giorni sono state somministrate 1.582 dosi di Novavax. Somministrate in totale 14.683 quarte dosi agli immunodepressi (612 oggi).

Nella settimana 7-13 marzo in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in aumento rispetto alla settimana precedente e la percentuale di positività dei tamponi è al 14%. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.69 a 0.78 e l’incidenza si attesta a 375,78 casi ogni 100 mila abitanti (era 295,59), con un valore che risulta oggi il più basso in Italia (il valore nazionale è di 727.9 casi ogni 100mila abitanti).

Continua a ridursi il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 4,6% al 3,3% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 9,3% all’8,5%. Il Piemonte, insieme a Veneto e la Lombardia, è una delle regioni più grandi con l’occupazione ospedaliera più bassa a livello nazionale, sotto il 10%.