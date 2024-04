Bari, Braga (Pd): "Conte ha sbagliato, c'era un percorso condiviso per costruire un'alternativa alla destra"

globalist Modifica articolo

5 Aprile 2024 - 09.24

ATF

La rottura tra Pd e M5s a Bari non è una buona notizia nel percorso che porta alle elezioni Europee. La formazione del cosiddetto campo largo è l’unica possibilità per costruire un’alternativa reale alla destra. Della questione ha parlato Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo a Radio anch’io.

«Conte ha sbagliato: a Bari c’era un percorso individuato insieme che coinvolgeva i candidati locali. Conte non può mettere in discussione la fermezza con cui il centrosinistra ha contrastato in questi anni nel capoluogo pugliese l’illegalità e la criminalità organizzata».

«Mi auguro che possa chiarire, prima di tutto per rispetto della città di Bari e degli elettori di centrosinistra. Noi non smettiamo di fare opposizione alla destra di fronte ai gravi problemi che colpiscono i cittadini come i tagli alla sanità pubblica. Il nostro impegno per costruire l’alternativa non si ferma».

«Le mozioni di sfiducia sono uno degli strumenti per contrastare l’operato del governo e della maggioranza che ieri si è compattata per difendere un ministro, la Santanchè, su cui pesano indagini e accuse gravissime come l’utilizzo improprio di fondi Covid, lo sfruttamento dei lavoratori, il falso in bilancio e la truffa aggravata ai danni dello stato. Grave non solo che non si sia dimessa ma che la Presidente Meloni non abbia chiesto di farlo per aver mentito al Parlamento e per le incompatibilità con il ruolo di Ministro che rappresenta il paese nel mondo. E’ una questione politica prima ancora che giudiziaria».