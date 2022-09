Appendino spera in un monocolore M5s? "Mai con Fdi e Pd, vogliamo governare"

globalist

13 Settembre 2022 - 11.20

Preroll

Vorrei sfatare che noi e FdI non faremo mai un Governo: un motivo chiaro, abbiamo ricette politiche diverse. Noi non proponiamo la Flat tax, reddito di cittadinanza: la Meloni vuole abolirlo, noi no”. Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino del M5s, a RTL 102.5.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Mi sento di escludere anche l’ipotesi” di un nuovo dialogo tra M5S e PD, “i vertici del Pd hanno rinnovato il disaccordo con il percorso ottimo del Conte 2 e non si dimentica tutto questo dopo le elezioni. Siamo coerenti, ci siamo presi responsabilità perché non hanno risposto alle nostre richieste”, ha aggiunto.

Middle placement Mobile

“M5s vuole governare. Ci proponiamo per portare avanti battaglia: lotta al precariato, salario minimo che in Germania arriva a 12 euro lordi. Più saremo e più saremo forti”, ha detto ancora.