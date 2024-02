Agricoltori, Bonelli (Avs): "Protesta condivisibile, ma il governo non la strumentalizzi: il Green deal non c'entra"

globalist Modifica articolo

8 Febbraio 2024 - 10.07

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, in un’intervista al Secolo XIX ha parlato della protesta degli agricoltori e della strumentalizzazione che la destra sta portando avanti da giorni.

“La protesta degli agricoltori è per molti versi condivisibile, ciò che è vergognoso è la strumentalizzazione di chi imputa le loro difficoltà alla transizione ecologica, quando in Sicilia non cresce più nemmeno l’erba per la siccità e negli ultimi anni hanno chiuso mezzo milione di piccole aziende agricole”.

Il fatto nel mirino degli agricoltori ci siano anche i rincari ai carburanti e le politiche green di Bruxelles per Bonelli è “una strumentalizzazione che fa comodo al governo: la protesta è ad esempio contro l’importazione di prodotti agricoli dall’estero senza le adeguate garanzie ambientali, cosa che condividiamo. Il Green deal? Ma se non è stato mai applicato. Purtroppo i cambiamenti climatici sono una catastrofe per l’agricoltura, dalle inondazioni alla siccità in Sicilia. Ed è inaccettabile che i danni della crisi climatica vengano imputati a chi prova a fare qualcosa per contrastarla”.

“La decisione di Ursula Von Der Leyen sulla proposta sull’uso dei pesticidi è una cosa imbarazzante ed elettorale: quella legge era già stata di fatto ritirata” ha continuato.