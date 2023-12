Firenze, Renzi attacca (ancora) il Pd: "Rinnegano le primarie e si alleano con la sinistra radicale"

globalist Modifica articolo

5 Dicembre 2023 - 10.26

Matteo Renzi ha commentato su twitter la decisione del Pd di candidare Sara Funaro come sindaca di Firenze. Una scelta che non è piaciuta all’ex presidente del Consiglio.

«A Firenze il Pd rinnega le primarie. E sceglie la candidatura alleandosi con la sinistra radicale: sarà interessante leggere il programma sull’aeroporto, sullo stadio, sui servizi pubblici. Sabato racconteremo con Stefi Saccardi perché noi la pensiamo in un altro modo. Ma proprio in un altro modo. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa in un luogo di libertà: le Murate. Ci vediamo sabato, inizia una sfida fantastica».

L’ex sindaco di Firenze annuncerà le sue intenzioni in vista del voto comunale sabato prossimo insieme a Stefania Saccardi, vice presidente della Regione Toscana, che potrebbe correre come candidata sindaca per Italia Viva, partito che al momento non fa parte della coalizione che sostiene Funaro. Il luogo scelto per l’annuncio è quello dell’ex carcere delle Murate, da tempo trasformato in quartiere residenziale.