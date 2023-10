Lucca, Bonelli (Avs): "Disgustosa la mancata intitolazione di una via a Sandro Pertini"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 12.54

Preroll

Sulla questione della negata intitolazione a Sandro Pertini di una via di Lucca, Angelo Bonelli (Avs) ha duramente attaccato gli esponenti di destra ed estrema destra della cittadina toscana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Quello che è avvenuto a Lucca, dove una maggioranza di consiglieri comunali di destra ha respinto una mozione per l’intitolazione di una strada a Sandro Pertini, è inaccettabile e disgustoso. L’assessore Fabio Barsanti, esponente di Casapound, noto per essersi dichiarato pubblicamente fascista è l’artefice di questo diniego».

Middle placement Mobile

«Come Alleanza Verdi Sinistra, presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno. Devo denunciare che in queste ore la figura dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata pesantemente e volgarmente insultata e questo per quanto ci riguarda non è tollerabile, motivo per cui segnaleremo questi post alla polizia postale. Non si può offendere Sandro Pertini, uno straordinario presidente della Repubblica perché così si offende l’istituzione».