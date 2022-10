Lucca, esplode una casa: morti moglie e marito, la figlia 17enne era a scuola

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 17.58

A Lucca è esplosa ua palazzina, causando la morte di una donna di 55 anni e di suo marito, oltre il ferimento di altre tre persone. La figlia 17enne della coppia si è salvata perché si trovava a scuola. Lo scoppio è stato quasi certamente causato da una fuga di gas, distruggendo un’abitazione nella frazione di Torre e danneggiandone un’altra.

Una donna incinta di 36 anni, estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, e due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione sono stati trasportati in ospedale. Lei è in gravi condizioni. Altre persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie.

La questura di Lucca specifica che la donna incinta è grave e in ospedale stanno per procedere al parto cesareo. Il compagno non è stato coinvolto dall’esplosione. La vittima appartiene all’altro nucleo familiare coinvolto, una donna di circa 60 anni I due camionisti feriti, che viaggiavano a bordo di un camioncino sulla strada per Camaiore, sono stati ricoverati in codice bianco: uno per trauma cranico, l’altro per escoriazioni.

L’esplosione è avvenuta all’interno di un edificio composto da due piani e suddiviso in due unità immobiliari. La struttura è collassata intorno alle 14:40. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile e le squadre Usar. Il 118 ha impiegato anche l’elisoccorso Pegaso ed è stata avvertita anche la struttura regionale Cross (la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario).

Dopo il terribile boato, chiaramente avvertito nella zona, si è scatenato il caos e si sono registrati attimi di panico. L’esplosione ha praticamente distrutto per intero la villetta, per la quale erano in corso lavori di ristrutturazione nell’area esterna.